Nonton Bareng Final Piala Dunia di JIS, Gubernur DKI Jakarta Wanti-Wanti ASN Tak Abaikan Tugas
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan lampu hijau bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026, dengan catatan tidak mengabaikan tugas pelayanan publik pada Senin (20/7).
“Kalau ada ASN Jakarta yang nonton ya monggo-monggo saja. Yang penting kerjanya jangan kemudian berkurang walaupun ini pertandingannya dini hari ya. Termasuk nanti ada di JIS yang rencana nonton bareng. Menurut saya monggo-monggo saja,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis.
Menurutnya, pertandingan final Argentina melawan Spanyol yang digelar pada Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 WIB adalah momen yang seru.
Terlebih lagi dalam pertandingan itu, pesepak bola asal Spanyol Lamine Yamal akan melawan pesepak bola asal Argentina Lionel Messi.
Oleh karenanya, ia memaklumi apabila terdapat ASN yang ingin menyaksikan pertandingan itu.
“Ini juga ada sejarah bahwa di Spanyol itu ada Yamal yang dulu pernah dimandiin Messi. Jadi cerita tentang final bola kali ini sangat epik sekali, sehingga kalau ada ASN yang nonton ya monggo,” ungkapnya.
Sementara itu, Pramono pun mengaku menjagokan Argentina pada pertandingan kali ini.
“Kenapa? Yang pertama semua orang melihat pertandingan kemarin terakhir ketika Argentina melawan Inggris, tujuh menit terakhir itu menurut saya luar biasa. Kalau dulu ada tangan Tuhan, sekarang ada kaki Messi yang dua kali assistyang terjadi gol menurut saya luar biasa,” papar Pramono.(antara/jpnn)
Gubernur Pramono mengizinkan para ASN untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026 dengan catatan tidak mengabaikan tugas pelayanan publik pada Senin (20/7).
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
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