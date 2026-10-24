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Nonton Film Bapak Paling Jujur, Anies Baswedan Bilang Begini

Nonton Film Bapak Paling Jujur, Anies Baswedan Bilang Begini
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Anies Baswedan (tengah), Andovi da Lopez (kanan), dan David Nurbiyanto (kiri) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (22/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anies Baswedan menonton Bapak Paling Jujur bersama para pemain film tersebut pada Kamis (22/10) malam.

Dalam film tersebut terdapat adegan yang menyinggung soal program rumah subsidi gratis.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, film Bapak Paling Jujur justru dapat membawa semua orang untuk refleksi diri.

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"Begini, film ini tuh membawa kita semua untuk refleksi. Bukan saja pada peristiwa-peristiwa politik," ujar Anies Baswedan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Menurutnya, rangkaian cerita yang disuguhkan tak lepas dari realitas kehidupan sosial dan politik.

Meskipun dikemas dengan latar cerita ibukota, tetapi ceritanya juga menjangkau secara luas.

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"Saya perhatikan tuh, setiap, seperti enggak ada jedanya tuh. Semua rangkaian itu selalu bersinggungan sama peristiwa politik. Walaupun pakai namanya Jakarta, tapi nyambungnya ke mana-mana kan? Nyambungnya itu ke nasional, ke daerah lain, bahkan ada istri gubernur yang luar biasa tadi tuh," ucap Anies Baswedan.

"Nyambungnya ke mana-mana gitu. Jadi saya lihat, kreativitas, kecerdasan, kejelian dari seluruh rangkaian ini. Dari yang menulis naskahnya, sampai proses penyutradaraan dan pemerannya. Itu satu,” sambungnya.

Anies Baswedan menonton Bapak Paling Jujur bersama para pemain film tersebut pada Kamis (22/10) malam.

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