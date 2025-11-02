Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina dan Rombongan Kompak Pakai Jas Hujan
jpnn.com, JAKARTA - Gemerlap panggung konser BLACKPINK bertajuk “DEADLINE” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, makin bersinar dengan kehadiran sejumlah selebritas ternama Tanah Air, Sabtu malam, Sabtu (1/11).
Deretan selebritas seperti Nagita Slavina, Aaliyah Massaid, Syahnaz Sadiqah, Beby Tsabina, dan Nissa Sadiqah terlihat kompak hadir di SUGBK.
Kendati diguyur hujan deras, tak menyurutkan antuasiasme para selebritas Tanah Air untuk menonton girl group asal Korea tersebut.
Nagita Slavina, dengan gaya khasnya, masih terlihat modis mengenakan jas hujan berwarna pink.
Sementara itu, Aaliyah Massaid pun tak kalah sigap, sudah bersiap dengan jas hujan berwarna biru cerah saat tiba di SUGBK.
Tak banyak bicara, Nagita dan rombongannya hanya tersenyum singkat dan segera bergegas menuju dalam Stadion.
Di sisi lain, Aaliyah mengaku antusias bertemu dengan grup yang digawangi Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo tersebut.
"Suka semuanya (seluruh anggota Blackpink, red), " kata Aaliyah.
Deretan selebritas seperti Nagita Slavina, Aaliyah Massaid, Syahnaz Sadiqah, Beby Tsabina, dan Nissa Sadiqah terlihat kompak hadir di konser BLACKPINK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Respons Habib Ja'far soal Penangkapan Onadio, Netizen Penasaran
- Konser BLACKPINK Diguyur Hujan, Penonton Tetap Antusias
- 3 Berita Artis Terheboh: Alasan Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara, Sandra Dewi Cabut Gugatan
- Ini Jadwal dan Lokasi Penukaran Tiket Konser BLACKPINK di GBK
- Jangan Sampai Telat! Ini Jadwal Lengkap Konser BLACKPINK
- Blackpink Siapkan Lagu Baru, Syuting Video Musik Dimulai Pekan Ini