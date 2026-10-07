Nora EV Metro: Tampang Alphard Harga Kaki Lima

jpnn.com - Toyota Alphard boleh saja jadi simbol status mewah di jalanan Asia. Namun, siapa sangka kalau 'pesona' MPV bongsor buatan Jepang itu justru melahirkan eksperimen unik dari tempat tak terduga: Pakistan.

Bukan dari Tiongkok yang belakangan gempur pasar otomotif dunia, melainkan hasil racikan produsen lokal bernama Nora EV.

Mereka baru saja memperkenalkan Nora EV Metro, sebuah mobil listrik mungil yang tanpa malu-malu "meniru" wajah elegan Alphard dan Vellfire, tetapi dengan harga jauh lebih ramah kantong—di bawah Rp 200 juta.

Wajah Alphard, Bodi Paket Hemat

Sekali lihat fasia depannya, siapa pun bakal teringat pada Alphard. Gril krom raksasa yang tegas, garis bumper vertikal, hingga lekukan bodi sampingnya dibuat sangat mirip.

Namun, begitu melihat ukurannya secara keseluruhan, barulah terasa bedanya. Nora EV Metro punya panjang cuma 3,9 meter—bahkan lebih pendek dari mayoritas hatchback di pasaran—serta berdiri di atas pelek mungil 14 inci.

Jangan harap ada power-sliding doors ala MPV sultan; akses penumpang belakang masih mengandalkan pintu engsel konvensional.

Di dalam kabin lima penumpangnya, nuansa modern coba dihadirkan lewat dasbor bergaya Hyperscreen ala Mercedes-Benz.