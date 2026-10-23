Nordberg Medical Ekspansi ke Indonesia, Dokter Tekankan Keamanan Produk Estetika Regeneratif
jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan bioteknologi asal Swedia, Nordberg Medical, memperluas bisnisnya di Indonesia dengan menghadirkan inovasi estetika regeneratif melalui produk injeksi stimulator kolagen JULAINE of Sweden.
JULAINE merupakan produk injeksi berbahan dasar poly-L-lactic acid (PLLA) yang dirancang untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami.
Teknologi ini menjadi bagian dari pendekatan estetika regeneratif yang berfokus pada kemampuan tubuh dalam memperbaiki dan meregenerasi jaringan.
Meski teknologi perawatan estetika terus berkembang, aspek keamanan produk tetap menjadi pertimbangan utama sebelum menjalani tindakan medis.
Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dr. Deasy Lius, Sp.DVE, mengatakan pemilihan produk stimulator kolagen tidak boleh hanya didasarkan pada manfaat estetika yang ditawarkan.
“ Saat memilih stimulator kolagen, keamanan adalah prioritas utama. Secara pribadi, saya selalu memperhatikan sertifikasi yang dimiliki oleh suatu produk,” ungkap Deasy dalam keterangan resmi Jumat (23/10).
Menurutnya, sertifikasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas dan keamanan produk medis, termasuk produk injeksi untuk perawatan estetika.
Deasy juga menyoroti upaya Nordberg Medical dalam memenuhi standar regulasi internasional.
Nordberg Medical ekspansi ke Indonesia, dokter spesialis tekankan keamanan produk estetika regeneratif
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