Normalisasi Kali Mampang Terkendala Akses, Yuke Usulkan Solusi Terpadu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai penanganan banjir di Kali Mampang, segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, membutuhkan waktu panjang dan tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan sungai.

Kondisi permukiman padat dan keterbatasan akses bagi alat berat menjadi kendala dalam pelaksanaan normalisasi.

Yuke menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (29/10)).

Menurut dia, normalisasi hanya dapat dilakukan di sejumlah titik yang memungkinkan karena kondisi geografis dan kepadatan permukiman di sekitar sungai.

Dia menjelaskan, keberadaan permukiman di tengah kawasan gedung bertingkat dan pusat bisnis membuat akses menuju sungai terbatas.

Kondisi itu menyulitkan mobilisasi alat berat untuk melakukan pengerukan sehingga penanganan banjir tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

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“Hal ini memang masih menjadi pekerjaan rumah. Upaya yang sudah dilakukan mudah-mudahan bisa mengurangi banjir, tetapi sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek,” ujar Yuke.

Selain penanganan di lokasi terdampak, Yuke menekankan pentingnya upaya pengendalian banjir dari hulu.