Norman Joesoef Dinilai Mampu Hadirkan Atmosfer Baru di Kemhan-Industri Pertahanan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengenai CEO Republikorp Norman Joesoef yang disebut-sebut akan menjadi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet Agustus 2026 dinilai dapat membawa semangat baru bagi penguatan sektor pertahanan nasional.

Direktur Global Future Institute Hendrajit menilai latar belakang Norman di dunia industri strategis menjadi nilai tambah penting di tengah kebutuhan akselerasi inovasi pertahanan Indonesia.

Menurut Hendrajit, jika melihat rekam jejak dan kiprah Norman yang cukup intens di ranah industri, kehadirannya di Kementerian Pertahanan berpotensi mendorong atmosfer baru yang lebih segar dan produktif.

Hal itu dinilai penting karena perkembangan dunia industri dan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini berjalan saling berkelindan, terutama dalam pengembangan sektor strategis seperti pertahanan.

"Kalau saya baca dari latar belakang dan kiprahnya yang cukup intens di ranah industri, ini bisa mendorong atmosfer baru yang menyegarkan. Sebab dunia industri dan IPTEK saling berkelindan. Sehingga kreativitas dan inovasi di bidang industri strategis pertahanan dapat berproses lebih cepat di Kemhan," ujar Hendrajit, Jumat (7/8).

Dia menambahkan Norman Joesoef benar-benar hadir sebagai figur pebisnis yang berbasis pada semangat industrialis, seperti yang tercermin dalam rekam jejaknya sebagai pendiri Republikorp, maka ada peluang besar untuk menghadirkan perubahan cara pandang di internal Kementerian Pertahanan.

Menurut Hendrajit, salah satu tantangan yang selama ini kerap melekat pada birokrasi adalah kecenderungan bergerak lambat dan kurang terbuka terhadap gagasan baru. Karena itu, kehadiran figur dari dunia industri dinilai dapat memberi dorongan pembaruan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

"Sepanjang sosok Norman Joesoef sejatinya memang pebisnis berbasis industriawan seperti terlihat dalam rekam jejaknya sebagai pendiri Republikorp, saya kira Norman bisa diharapkan merubah mindset Kemhan yang selama ini birokratis dan enggan menerima ide-ide baru," lanjutnya.