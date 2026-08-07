Norman Joesoef Sosok Tepat untuk Wamenhan, Bawa Angin Segar bagi Industri Pertahanan

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengenai CEO Republikorp Norman Joesoef yang disebut-sebut akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet Agustus 2026 mendapat dukungan positif dari kalangan akademisi.

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Banyu Perwita menilai figur Norman sangat tepat untuk mengisi posisi strategis tersebut, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang bergerak semakin cepat dan tak menentu.

Meski demikian, penunjukan Wakil Menteri Pertahanan pada dasarnya merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menentukan kebutuhan kabinet dan arah kebijakan strategis negara.

Menurut Banyu, latar belakang Norman sebagai pelaku industri pertahanan memberikan nilai tambah yang langka dan jarang dimiliki oleh figur pemerintahan pada umumnya.

Norman dinilai memiliki pemahaman komprehensif karena terlibat langsung dalam proses produksi dan kolaborasi teknologi alutsista.

"Sebagai seorang sipil yang sangat memahami dan bahkan melakukan sendiri proses industri pertahanan, sosok Norman adalah sosok yang tepat. Ditambah lagi dengan usia yang relatif masih sangat muda, Indonesia membutuhkan sosok Wamenhan yang dapat bergerak dengan cepat namun sistematis," ujar Banyu, Jumat (7/8).

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Dia juga menekankan pentingnya figur pemikir luas dengan pengalaman global untuk membaca arah kebijakan ke depan.

"Kita butuh sosok yang memahami konteks geopolitik dan geoekonomi global yang sangat dinamis," tambahnya.