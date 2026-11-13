North Star 1976 Collection Sneakers Retro Sport yang Cocok untuk Kerja hingga Hangout

jpnn.com, JAKARTA - Dari perjalanan menuju kantor, nongkrong sepulang kerja, hingga menikmati akhir pekan, sneakers telah menjadi bagian dari gaya sehari-hari generasi muda.

Bukan lagi sekadar pelengkap penampilan, pilihan sepatu juga menjadi cara untuk menunjukkan karakter dan gaya personal.

Menjawab kebutuhan akan gaya yang versatile sekaligus berkarakter, North Star memperkenalkan 1976 Collection melalui dua siluet, Run 76 dan Court 76.

Terinspirasi dari warisan desain olahraga era 1970-an, koleksi ini membawa kembali karakter klasik North Star melalui interpretasi yang lebih modern dan fashion-forward, sekaligus memberikan ruang bagi generasi masa kini untuk mengekspresikan gaya personal mereka.

Mengusung semangat global Made to Make News, North Star mengajak generasi masa kini untuk melihat kembali warisan desain klasik melalui perspektif yang lebih segar dan personal.

Terinspirasi dari budaya olahraga dan gaya era 1970-an, 1976 Collection membuktikan bahwa sebuah desain ikonis dapat terus berkembang dan menemukan relevansinya dalam tren fashion masa kini. Bukan sekadar menghidupkan kembali gaya retro, tetapi memberikan ruang bagi setiap individu untuk menciptakan interpretasi dan cerita gayanya sendiri.

“Kami melihat generasi muda Indonesia semakin percaya diri dalam membangun gaya personal mereka, termasuk memadukan elemen klasik dengan tren masa kini. Melalui North Star 1976 Collection, kami ingin menghadirkan pilihan sneakers yang tidak hanya memiliki karakter desain yang kuat, tetapi juga relevan dengan keseharian mereka. Ini menjadi bagian dari langkah kami untuk memperkenalkan sisi North Star yang lebih contemporary kepada generasi baru,” ujar Marketing Communication Bata Indonesia Irena Anindita.

Melalui Run 76 dan Court 76, North Star menghadirkan dua karakter desain berbeda yang terinspirasi dari dunia running dan tenis.