Nosstress hingga Float Guncang Panggung Musik JBL Sound Fest 2026
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi Indahkus hingga DJ Whisnu Santika sukses mengguncang panggung JBL Sound Fest 2026 di Taman Peruri, Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11).
Indahkus memulai penampilannya lewat lagu 'bentar lagi sayang' dan 'Heaven'.
Perempuan 31 tahun itu tampil dengan enerjik dan centil di atas panggung selama kurang lebih satu jam lamanya.
Indahkus turut membawakan lagu terbarunya berjudul Last Call maupun lagu yang bakal dirilis pada 27 November mendatang, yakni 'Sampai Bawah'.
Tak hanya Indahkus, panggung musik JBL Sound Fest 2026 juga dimeriahkan oleh penampilan band asal Jakarta, Kelompok Penerbang Roket.
Dalam penampilannya, mereka membawakan sederet lagu hitsnya, di antaranya 'Anjing Jalanan', 'Budak Adiksi', 'Tigor', hingga 'Permisi'.
Kemeriahan acara musik tersebut makin terasa ketika band asal Bali, Nosstress naik ke atas panggung sekitar pukul 18.15 WIB.
Lagu 'Mengawali Hari' menjadi pembuka penampilan band asal Bali tersebut.
Penyanyi Indahkus hingga DJ Whisnu Santika sukses mengguncang panggung JBL Sound Fest 2026.
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