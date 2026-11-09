Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar mengenang kembali perjalanan kariernya saat awal masa merintis.

Kehadiran Nassar di atas panggung selalu dinantikan penggemar berkat aksi energiknya, busana eksentrik, hingga suara merdunya yang khas.

Namun, semua itu tidak didapat oleh pedangdut 38 tahun tersebut dalam semalam.

Pemilik nama lengkap Nassar Fahad Ahmad Sungkar itu menceritakan pengalamannya terkait honor yang diterimanya di awal merintis karier bernyanyi.

"Dulu tuh dibayar, enggak dibayar juga pernah," ujar King Nassar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Dia pun menceritakan momen ketika dirinya menerima amplop yang disangkanya berisi uang honor, tetapi ternyata hasilnya jauh di luar dugaan.

"Amplop ditumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk, kirain duit. Amplop ketemu amplop, amplop lagi ketemu amplop lagi, ketemu amplop lagi, ternyata kok nol," ucap Nassar.

Meski begitu, pelantun lagu Seperti Mati Lampu itu tak membuatkanya merasa kecil hati atau patah semangat.