menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong

Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong

Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi King Nassar. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar mengenang kembali perjalanan kariernya saat awal masa merintis.

Kehadiran Nassar di atas panggung selalu dinantikan penggemar berkat aksi energiknya, busana eksentrik, hingga suara merdunya yang khas.

Namun, semua itu tidak didapat oleh pedangdut 38 tahun tersebut dalam semalam.

Baca Juga:

Pemilik nama lengkap Nassar Fahad Ahmad Sungkar itu menceritakan pengalamannya terkait honor yang diterimanya di awal merintis karier bernyanyi.

"Dulu tuh dibayar, enggak dibayar juga pernah," ujar King Nassar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Dia pun menceritakan momen ketika dirinya menerima amplop yang disangkanya berisi uang honor, tetapi ternyata hasilnya jauh di luar dugaan.

Baca Juga:

"Amplop ditumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk, kirain duit. Amplop ketemu amplop, amplop lagi ketemu amplop lagi, ketemu amplop lagi, ternyata kok nol," ucap Nassar.

Meski begitu, pelantun lagu Seperti Mati Lampu itu tak membuatkanya merasa kecil hati atau patah semangat.

Pedangdut King Nassar mengenang kembali perjalanan kariernya saat awal masa merintis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI