Nostalgila, Difki Khalif Membangkitkan Ingatan Masa Kecil
Penyanyi Difki Khalif. Foto: Dok. Musica Studios

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Difki Khalif kembali menghadirkan single terbaru yang bertitel Nostalgila.

Lagu penuh rasa rindu itu mengajak pendengar untuk pulang ke hangatnya kenangan masa kecil yang sederhana namun tidak tergantikan.

Difki Khalif menyatakan Nostalgila bercerita tentang momen indah di masa kecil, ketika biasa berkumpul bersama keluarga di ruang tengah pada Minggu dari pagi hingga siang.

Tanpa beban, tanpa tanggung jawab, hanya duduk manis sambil menikmati hari. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 25 tahun, hidup mulai dipenuhi masalah dan tanggung jawab yang besar.

Dari situlah muncul kerinduan pada masa saat hidup begitu ringan dan penuh kehangatan.

Melalui Nostalgila, Difki Khalif mengajak kembali mengenang momen sederhana yang seringkali terlupakan.

Lagu tersebut bukan sekadar membangkitkan ingatan, tetapi juga menghadirkan kembali perasaan hangat dan bahagia yang dahulu pernah begitu nyata.

Nostalgila hadir sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali justru ada pada hal-hal kecil yang mungkin dahulu dianggap biasa saja.

