Notaris Diminta Perkuat Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mendorong notaris memperkuat penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan berjalan secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Penguatan pemahaman mengenai PMPJ disampaikan dalam kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom.

Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya notaris mengenali pengguna jasa secara menyeluruh serta menerapkan langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan layanan kenotariatan.

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PMPJ mencakup proses identifikasi dan verifikasi identitas pengguna jasa, pemahaman terhadap maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi, hingga pengenalan pemilik manfaat (beneficial owner) atau pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari hubungan usaha maupun transaksi.

Penerapan PMPJ juga dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Dalam pelaksanaannya, notaris perlu memperhatikan profil pengguna jasa, kegiatan usaha, negara atau wilayah, serta produk, jasa, dan karakteristik transaksi yang dilakukan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta Baroto menegaskan bahwa PMPJ perlu menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan profesinya.

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“Know Your Client! Kenali bukan hanya identitas pengguna jasa, tetapi juga profil, maksud transaksi, dan pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari transaksi tersebut,” tegas Baroto, dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Menurut Baroto, PMPJ tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif. Penerapan prinsip tersebut juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan jasa notaris, termasuk potensi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.