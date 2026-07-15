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Nothing Kembali Gelar Konser Spesial di Jakarta

Nothing Kembali Gelar Konser Spesial di Jakarta
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Nothing, band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat. Foto: Instagram/bandofnothing/Ryan Lowry

jpnn.com, JAKARTA - Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat, Nothing, segera kembali menyapa para pendengar di Jakarta.

Nothing akan menggelar konser di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Juli 2026 mendatang.

Dikenal melalui perpaduan distorsi gitar yang masif, melodi yang melankolis, serta atmosfer shoegaze yang khas, Nothing telah menjadi salah satu nama berpengaruh dalam skena alternative rock modern.

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Kembalinya Nothing ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan oleh para penggemar.

Antusiasme tersebut makin besar setelah Nothing merilis album terbaru, The Short History of Decay, yang menghadirkan materi-materi baru dan memperlihatkan evolusi musikal band.

Penampilan kali ini pun menjadi kesempatan bagi para penggemar di Indonesia untuk menyaksikan lagu-lagu terbaru tersebut dibawakan secara langsung.

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Konser Nothing juga akan menghadirkan tiga penampil pembuka yang mewakili beragam warna musik independen Tanah Air, yaitu Vague, Enola, dan Sunlotus.

Kehadiran ketiga band tersebut bakal melengkapi malam dengan karakter musikal yang beragam sekaligus menjadi pembuka sebelum Nothing naik ke atas panggung.

Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat, Nothing, segera kembali menyapa para pendengar di Jakarta.

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