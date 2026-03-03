Nottingham Target Bawa Pulang 3 Poin dari Kandang Manchester City

jpnn.com - JAKARTA - Nottingham Forest akan berhadapan dengan Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (5/3) dini hari WIB. Bek Nottingham Forest Neco Williams mengatakan timnya ingin mencuri tiga poin di kandang Manchester City.

"Manchester City adalah tim yang luar biasa, tetapi kami pernah mengalahkan mereka sebelumnya. Target kami adalah pergi ke sana dan mencoba meraih tiga poin itu adalah standar minimum,” kata Williams dikutip dari laman resmi Nottingham Forest, Selasa (3/3). “Kami memiliki rencana permainan yang harus kami jalankan, dan semoga kami bisa pulang dengan tiga poin," tambahnya.

Pesepak bola asal Wales itu menyebut bahwa Forest akan melakukan upaya maksimal meski mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri lantaran baru berlaga pada Minggu (1/3) kontra Brighton and Hove Albion.

Pada laga terakhir itu, Forest kalah dengan skor 1-3.

Situasi tersebut, kata Williams, membuat Forest melakukan evaluasi performa mereka secara menyeluruh.

Menurut pemain berusia 24 tahun itu, Forest terus memperbaiki kekurangan mereka demi tampil maksimal saat bersua Manchester City.

"Kami tidak boleh terus memikirkan kekalahan itu. Kami harus mengesampingkannya, mengambil hal-hal positif, melakukan evaluasi, lalu memperbaiki kekurangan. Masih ada 10 pertandingan tersisa dan banyak poin yang bisa diraih. Kami harus terus melangkah dan tetap percaya," kata Williams.

Nottingham Forest terus berusaha untuk menjauhkan diri dari zona degradasi Liga Inggris 2025/2026.