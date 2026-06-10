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Nova Arianto Buka Peluang Turunkan Matthew Baker di Semifinal Piala AFF U-19 2026

Nova Arianto Buka Peluang Turunkan Matthew Baker di Semifinal Piala AFF U-19 2026
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Bek Timnas Indonesia Matthew Baker. Foto: PSSI.

jpnn.com, MEDAN - Kehadiran Mathew Baker menjadi angin segar sekaligus tantangan bagi lini pertahanan Timnas U19 Indonesia menjelang laga semifinal Piala AFF U-19 2026 (2026 ASEAN U-19 Boys Championship).

Pelatih Nova Arianto menegaskan keputusan memainkannya sangat bergantung pada hasil evaluasi kebugaran sang pemain yang baru saja tiba di Medan, Rabu.

"Mathew Baker baru tiba siang tadi. kita akan lihat secara kondisi," ujar Nova Arianto di Medan, Rabu.

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Mantan pemain Persib Bandung itu mengatakan pertimbangan itu dilakukan karena pemain usai 17 tahun itu baru memperkuat Timnas Indonesia melawan Mozambik pada (9/6).

Oleh karena itu, Nova mengatakan tim pelatih akan melihat terlebih dahulu kondisi pemain tersebut sebelum turut membantu I Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan di babak semifinal.

"Namun memang, kemungkinan itu besar kita turunkan untuk dimainkan, tetapi saya lihat dulu kondisinya," sebut dia.

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Mathew Baker sebelumnya turut memperkuat Timnas Indonesia senior yang menang saat berhadapan dengan Mozambik pada laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pada babak semifinal Piala AFF U-19 2026, anak-anak asuh Nova Arianto akan menjajal kekuatan Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis (11/6) malam.

Kehadiran Mathew Baker menjadi angin segar sekaligus tantangan bagi lini pertahanan Timnas U19 Indonesia menjelang laga semifinal Piala AFF U-19 2026.

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