Nova Arianto Coret 3 Pemain Timnas U-19 Menjelang Piala AFF 2026, Satu Diaspora Tersingkir!

jpnn.com - Persaingan di tubuh Timnas U-19 Indonesia makin panas menjelang Piala AFF U-19 2026. Pelatih Nova Arianto mulai mencoret tiga pemain yang gagal masuk daftar akhir menuju Medan, Sumatra Utara.

Yang paling menyita perhatian ialah tersingkirnya pemain diaspora Igor Arungbumi Sanders. Nama Igor sebelumnya cukup mendapat sorotan selama training camp, tetapi akhirnya kalah bersaing dalam perebutan tempat di skuad inti.

Selain Igor, dua pemain lain yang juga harus menerima kenyataan pahit ialah Fahri dan Aliano. Mereka dipastikan gagal tampil karena Timnas U-19 hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain untuk ajang Piala AFF U-19 2026.

"Sudah ada tiga nama pemain yang keluar dari skuad. Ada Fahri, Igor, dan Aliano. Berarti total diaspora ada tinggal enam ya yang ikut bergabung," ujar Nova Arianto, Kamis (28/5/2026).

Meski harus mencoret beberapa nama, Nova menegaskan kondisi timnya makin matang. Selama menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, Garuda Muda dinilai mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah menjalani dua laga uji coba melawan Persebi Boyolali dan Persak Kebumen.

Menurut Nova, duel uji coba tersebut menjadi gambaran penting untuk melihat kesiapan pemain menghadapi tekanan sebenarnya di turnamen nanti. Tim pelatih kini mulai mengerucutkan komposisi utama yang akan diturunkan sejak laga pertama.

"Pemain sangat bekerja keras selama ini. Kami juga sudah mematangkan taktikal dan terus memantau siapa yang paling siap untuk starting eleven maupun pemain pengganti," katanya.

Sebagai tuan rumah Grup A, Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Laga akan digelar di Stadion Utama Sumatra Utara. (dkk/jpnn)