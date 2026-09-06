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Nova Arianto Merendah seusai Membawa Timnas Indonesia Tembus Piala Asia U-20 2027

Nova Arianto Merendah seusai Membawa Timnas Indonesia Tembus Piala Asia U-20 2027
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Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto saat memimpin anak asuhannya berlaga pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Laos. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memastikan diri melangkah ke putaran final Piala Asia U-20 2027 seusai mengalahkan Australia.

Berlaga di New Laos National Stadium, Minggu (6/9), Putu Panji dan kolega mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Kemenangan tersebut akhirnya mengunci posisi skuad Garuda Muda sebagai juara Grup H. 

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Tercatat dari tiga laga Timnas Indonesia mengoleksi tujuh poin hasil dari dua kali menang dan sekali imbang.

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengaku senang dengan perjuangan anak asuhannya.

Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu menilai bahwa sejak awal para pemainnya menunjukkan semangat tidak kenal menyerah untuk bisa melangkah ke babak utama Piala Asia U-20.

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“Saya sangat bersyukur akhirnya kami bisa lolos ke Piala Asia. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini,” ujar Nova.

“Tentunya, ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Saya berharap para pemain bisa lebih siap lagi untuk menghadapi Piala Asia.”

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto apresiasi perjuangan anak asuhannya tembus putaran final Piala Asia U-20 2027 seusai mengalahkan Australia, Minggu (6/9)

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