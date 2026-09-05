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Nova Arianto Penasaran Ingin Kalahkan Australia, Timnas U-20 Bidik Tiket Piala Asia

Nova Arianto Penasaran Ingin Kalahkan Australia, Timnas U-20 Bidik Tiket Piala Asia
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Pelatih Timnas U-20 Nova Arianto. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto mengaku memiliki motivasi tersendiri saat timnya menghadapi Australia pada laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, Minggu (6/9/2026).

Dia ingin mengakhiri catatan belum pernah meraih kemenangan atas Australia di kelompok usia U-17 maupun U-20.

Timnas U-20 akan menghadapi Australia setelah mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Skuad Garuda Muda sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada Senin (31/8/2026), kemudian meraih kemenangan 3-0 atas tuan rumah Laos, Kamis (3/9/2026).

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Hasil tersebut membuat pertandingan melawan Australia menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia U-20 untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027.

Nova menyadari Australia merupakan lawan berkualitas. Namun, pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan baginya untuk memburu kemenangan pertama atas Australia.

"Saya cukup penasaran dengan Australia. Dari U-17 sampai U-20, saya belum pernah menang ketika melawan Australia," ujar Nova Arianto.

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"Jadi kami akan mencoba yang terbaik melawan Australia, termasuk bagaimana kami juga akan mewaspadai individu pemain Australia yang sangat baik," lanjutnya.

Selain menyiapkan strategi untuk meredam permainan Australia, Nova juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal penyelesaian akhir.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto penasaran sangat ingin mengalahkan Australia, lawan terakhir pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

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