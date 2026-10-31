Nova Arianto Punya Misi Khusus, Ini Alasan Timnas U-20 Pilih Yordania dan Amerika Serikat

jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia akan menjalani dua laga uji coba selama pemusatan latihan di Turki dengan menghadapi Yordania dan Amerika Serikat (USA). Pelatih Nova Arianto memiliki misi khusus dalam pemilihan kedua lawan tersebut.

Yordania akan menjadi lawan pertama pada 11 November 2026. Selanjutnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Amerika Serikat pada 16 November 2026.

Nova Arianto mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Yordania memiliki arti penting karena negara tersebut sudah memastikan tempat di putaran final Piala Asia U-20 2027.

Laga itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengukur kemampuan saat menghadapi salah satu wakil Asia Barat.

"Mengapa memilih Jordan dan Amerika Serikat? Jordan merupakan salah satu tim yang lolos ke Piala Asia," kata Nova Arianto saat dihubungi awak media.

"Pertandingan melawan mereka bisa menjadi pengalaman sekaligus kesempatan bagi kami untuk mengukur kemampuan tim dalam menghadapi salah satu wakil dari Asia Barat," jelasnya.

Sementara itu, Amerika Serikat dipilih untuk memberikan tantangan berbeda bagi para pemain muda Indonesia.

Nova ingin melihat kesiapan mental anak asuhnya ketika menghadapi tim dengan kualitas permainan tinggi dan karakter yang menyerupai tim-tim Eropa.