Nova Arianto Sudah Membuat Kesimpulan soal Timnas U-19 Indonesia
jpnn.com - MEDAN – Timnas U-19 Indonesia selesai menjalani sejumlah pertandingan pada Piala AFF U19 2026.
Timnas U-19 Indonesia menempati peringkat ketiga seusai mengalahkan Kamboja 1-0
Australia tampil sebagai juara setelah mengalahkan Thailand 2-0 di partai final Piala AFF U-19 2026.
Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto memiliki berbagai catatan, salah satunya ialah kebutuhan tim untuk menjalani lebih banyak uji coba guna meningkatkan jam terbang pemain sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 di Laos pada akhir Agustus.
"Salah satu yang menjadi perhatian kami ialah anak-anak masih banyak butuh uji coba. Itu penting selain untuk menambah jam terbang juga untuk meningkatkan saling pengertian sesama pemain di lapangan," kata Nova di Medan, Minggu (14/6).
Selain itu, lanjut dia, persoalan fisik juga masih menjadi perhatian besar yang harus segera ditingkatkan oleh semua pemain karena kondisi fisik yang tidak maksimal akan berdampak pada permainan tim di lapangan.
"Demikian juga halnya dengan performa yang belum konsisten. Anak-anak masih terlalu lama untuk mengambil keputusan, sehingga terbaca lawan.”
“Kami bersama PSSI dan pelatih timnas senior akan melakukan evaluasi bersama," katanya.
Nova Arianto memiliki berbagai catatan soal penampinan Timnas U-19 Indonesia seusai Piala AFF U19 2026.
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