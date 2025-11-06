Nova Arianto Tanamkan Satu Pesan Menjelang Timnas U-17 Indonesia vs Brasil
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia bersiap menghadapi salah satu ujian terberat di Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Brasil.
Tim Samba dikenal dengan sejarah panjang dan empat gelar juara di level U-17.
Ujian Berat Garuda Muda
Namun, Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto menegaskan satu hal kepada anak asuhnya, tak ada ruang untuk rasa takut.
"Brasil bisa dibilang calon kuat juara di turnamen ini, tetapi saya tidak mau pemain terintimidasi."
"Mereka harus punya mental kuat dan bermain berani. Siapa tahu, kita bisa membuat kejutan," ucap Nova.
Lupakan Kekalahan
Setelah menelan kekalahan 1-3 dari Zambia pada laga pembuka, Garuda Muda kini bertekad bangkit.
Nova memastikan seluruh tim tetap dalam kondisi baik, dan sesi latihan difokuskan untuk mematangkan taktik serta memperbaiki kesalahan di laga sebelumnya.
"Pada Rabu (5/11/2025), kami fokus pada pemulihan. Setelah itu baru masuk ke sesi taktikal."
