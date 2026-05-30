Nova Arianto Umumkan 23 Pemain Timnas untuk Piala AFF 2026, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, akhirnya mengumumkan daftar 23 pemain yang akan bertarung di Piala AFF U-19 2026.

Setelah menjalani pemusatan latihan intensif di Yogyakarta, sejumlah nama harus tersingkir. Sementara itu, enam pemain diaspora berhasil merebut tempat di skuad final Garuda Muda.

Kehadiran para pemain diaspora menjadi sorotan utama. Eizar Jacob, Mathew Baker, Timothy Baker, Amar Brkic, Zinadein Aulia, dan Welber Jardim dipercaya menjadi bagian dari tim yang akan membawa Indonesia berburu gelar juara di Sumatra Utara.

Tidak hanya itu, Nova Arianto juga memberikan panggung kepada Theo Leeming, pemain muda kelahiran Australia yang kini memperkuat Persija Jakarta.

Keputusan tersebut menunjukkan persaingan dalam Timnas Indonesia U-19 semakin ketat dan tidak lagi melihat latar belakang pemain.

Sejumlah pemain andalan yang sudah menjadi tulang punggung Garuda Muda tetap dipertahankan. Nama-nama seperti Dafa Al Gasemi, Putu Panji Apriawan, Evandra Florasta, Nazriel Alvaro, hingga Arkhan Kaka kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-19.

Satu nama yang tidak kalah mencuri perhatian adalah Reno Salampessy. Wonderkid Persipura Jayapura itu sukses menembus skuad final setelah tampil gemilang sepanjang musim lalu.

Putra legenda Persipura Ricardo Salampessy itu mencatatkan 5 gol dan 5 assist dalam 24 pertandingan. Hal itu membuat Reno Salampessy menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan aksinya di turnamen nanti.