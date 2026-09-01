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Nova Arianto Ungkap Dua Masalah yang Bikin Timnas U-20 Mandul Lawan Malaysia

Nova Arianto Ungkap Dua Masalah yang Bikin Timnas U-20 Mandul Lawan Malaysia
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Timnas Indonesia U-20. Foto: pssi

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 pulang dari laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dengan satu poin.

Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Garuda Muda sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk membobol gawang Malaysia.

Bermain di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin (31/8), Indonesia harus menerima hasil imbang 0-0. 

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Tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir, meski permainan Indonesia sempat berkembang dan mampu memberikan tekanan kepada lawan.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto akhirnya buka suara mengenai penyebab timnya gagal mengamankan kemenangan.

Menurut Nova, ada dua persoalan besar yang menjadi penyebab hasil kurang maksimal tersebut, yakni konsentrasi dan penyelesaian akhir.

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"Evaluasi pastinya dari fokus dan finishing pemain agar di pertandingan selanjutnya mereka bisa tampil lebih baik," kata Nova Arianto, Selasa (1/9).

Nova menjelaskan anak asuhnya tidak langsung bermain lepas sejak pertandingan dimulai.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto mengungkapkan penyebab timnya mandul melawan Malaysia.

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