Nova Arianto Ungkap Dua Masalah yang Bikin Timnas U-20 Mandul Lawan Malaysia

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia U-20 pulang dari laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dengan satu poin.

Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Garuda Muda sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk membobol gawang Malaysia.

Bermain di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin (31/8), Indonesia harus menerima hasil imbang 0-0.

Tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir, meski permainan Indonesia sempat berkembang dan mampu memberikan tekanan kepada lawan.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto akhirnya buka suara mengenai penyebab timnya gagal mengamankan kemenangan.

Menurut Nova, ada dua persoalan besar yang menjadi penyebab hasil kurang maksimal tersebut, yakni konsentrasi dan penyelesaian akhir.

"Evaluasi pastinya dari fokus dan finishing pemain agar di pertandingan selanjutnya mereka bisa tampil lebih baik," kata Nova Arianto, Selasa (1/9).

Nova menjelaskan anak asuhnya tidak langsung bermain lepas sejak pertandingan dimulai.