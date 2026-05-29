Nova Ungkap Target Timnas U-20 Indonesia di Piala Asia U20 2027

jpnn.com - JAKARTA – Timnas U-20 Indonesia tergabung di Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 ada Australia, Malaysia, dan Laos.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto menargetkan timnya lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di China pada tahun depan sebagai juara grup dalam babak kualifikasi.

"Target kita (Timnas U-20 Indonesia) lolos Piala Asia (U20 2027)," kata Nova saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Australia adalah juara bertahan turnamen ini setelah memenanginya pada edisi 2025, ketika pada saat yang sama Indonesia yang diasuh Indra Sjafri terhenti di babak grup setelah menghuni peringkat tiga Grup C dengan satu poin.

Dua tahun lalu, Australia menjuarai turnamen ini untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Arab Saudi lewat adu penalti 5-4, seusai kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan tambahan waktu.

Tim lainnya, Malaysia, pernah mencapai puncak turnamen ini sebanyak tiga kali, namun semuanya berakhir kekalahan.

Indonesia sendiri sudah pernah memenangi turnamen ini. Namun, itu sudah sangat lama, yaitu pada 1961.