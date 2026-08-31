Novak Djokovic Tumbang di Babak Pertama US Open 2026, Rekor!

jpnn.com - NEW YORK - Petenis ranking 49 dunia dari Argentina Mariano Navone membuat kejutan di babak pertama grand slam US Open 2026.

Navone mengalahkan legenda hidup tenis dunia, Novak Djokovic pada laga di Arthur Ashe Stadium, Senin (31/8) siang WIB.

Pria berusia 25 tahun itu menang dalam laga panjang berdurasi empat jam 36 menit, 7(7)-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

"Navone membuat kejutan dengan mengalahkan Novak Djokovic dalam pertandingan lima set yang dramatis," ulasan di halaman usopen.

"Kekalahan pertama di babak pertama grand slam bagi sang juara 24 gelar tersebut (Djokovic) sejak 2006."

Navone mendominasi dua set terakhir saat Djokovic terlihat mengalami kesulitan fisik.

"Djokovic, unggulan keempat sekaligus juara US Open empat kali, tampak kehilangan performa terbaiknya setelah sempat tampil kuat di awal pertandingan," kupasan di halaman usopen.

"Durasi laga empat jam 36 menit merupakan rekor waktu terlama untuk pertandingan babak pertama di turnamen Grand Slam." (uo/jpnn)