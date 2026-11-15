November Extraordinary di PIK, dari Berwisata dengan Katamaran hingga Pacu Jet Ski

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara terus berupaya memanjakan masyarakat yang mencari hiburan alternatif. Pada November ini, PIK menyuguhkan beragam pengalaman wisata.

Melalui November Extraordinary, PIK Tourism Board sebagai badan pengelola destinasi wisata PIK menghadirkan berbagai atraksi wisata, mulai dari menjelajahi perairan dengan katamaran (perahu yang memiliki dua badan kembar sejajar), bermain jet ski, hingga menikmati pertunjukan budaya dan musik.

Dalam program November Extraordinary itu, pengunjung bisa mencoba berwisata dengan katamaran di Greenbelt. Aktivitas tersebut menawarkan pengalaman menikmati suasana kawasan PIK dari sisi perairan.

Adapun bagi pencinta aktivitas yang memacu adrenalin, November Extraordinary punya pilihan menarik. PIK Tourism Board menyuguhkan permainan jet ski di Dermaga CBD Beachwalk PIK2.

Kedua atraksi tersebut memberikan alternatif kegiatan bagi wisatawan yang ingin mencoba pengalaman berbeda selain menikmati kuliner dan mengunjungi berbagai tempat rekreasi.

Tidak hanya menikmati wisata air, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan Batavia Tales di Batavia PIK. Hiburan itu menghadirkan cerita bernuansa budaya yang terinspirasi dari kehidupan kota Batavia.

Sementara itu, Indonesia Design District (IDD) menawarkan pertunjukan musik jazz pada akhir pekan. Kehadiran hiburan tersebut menambah pilihan kegiatan bagi masyarakat yang ingin bersantai bersama teman maupun keluarga.