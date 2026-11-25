jpnn.com - GRESIK — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam investasi industri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dia mengingatkan supaya investasi asing tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara, masyarakat, lingkungan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Novita menyampaikan itu dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Gresik, Senin (23/11).

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Dalam pertemuan tersebut, dia mempertanyakan keseimbangan antara berbagai kemudahan yang diberikan kepada investor dengan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi industri.

Dia mengingatkan jangan sampai hanya berbangga menerima investasi besar, tetapi tidak menghitung secara serius manfaat yang kembali kepada Indonesia.

"Jangan sampai insentif dan kemudahan diberikan kepada investor, sementara tanggung jawab ekologis justru dibebankan kepada bangsa kita,” ujar Novita dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Dia juga menyoroti komitmen industri terhadap transisi energi hijau. Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan industri ramah lingkungan harus disertai transparansi mengenai sumber energi yang digunakan dalam proses produksi.

Industri tidak cukup hanya mengusung label hijau jika kebutuhan listrik operasionalnya masih bergantung pada energi beremisi tinggi.