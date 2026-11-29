jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kematian Silva, seorang siswi SMA di Kota Malang, Jawa Timur, guna memastikan keluarga korban memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/11/2026), Novita menegaskan bahwa proses penyidikan harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

Hal itu mencakup motif kejadian, peran masing-masing pihak yang terlibat, hingga dugaan adanya keterlambatan dalam memberikan pertolongan kepada korban.

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Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum bertumpu sepenuhnya pada fakta dan bukti, tanpa membedakan pihak yang terlibat berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial.

"Jangan sampai usia pelaku menjadi alasan untuk mengaburkan beratnya perbuatan dan mengurangi hak korban atas keadilan. Hukum harus memberikan kepastian kepada semua pihak. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang perempuan atau laki-laki, kaya atau miskin, memiliki status sosial tertentu, maupun karena faktor usia," ujar Novita.

Dia meminta penyidik mendalami seluruh kemungkinan unsur tindak pidana berdasarkan bukti yang ditemukan, termasuk dugaan kekerasan berulang, penganiayaan berat, maupun unsur perencanaan apabila memenuhi ketentuan hukum.

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Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan keterlibatan, pemberian bantuan, dorongan, atau pembiaran oleh orang dewasa di sekitar pihak yang diduga terlibat.

Novita menegaskan orang tua tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anaknya.