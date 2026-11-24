jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan kesehatan global Novo Nordisk mengumumkan komitmen pendanaan sebesar USD 200 juta untuk World Diabetes Foundation (WDF) selama 10 tahun, yakni periode 2027–2036.

Pendanaan tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan diabetes di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Selain itu, dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Komitmen itu diumumkan di Bagsværd, Denmark, pada Senin (23/11), dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia.

Diabetes hingga kini masih menjadi salah satu krisis kesehatan global yang diperkirakan berdampak terhadap 589 juta orang dewasa di seluruh dunia.

Sekitar 80 persen orang dewasa berusia 20–79 tahun yang hidup dengan diabetes berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

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Managing Director World Diabetes Foundation Leif Fenger Jensen mengapresiasi komitmen pendanaan yang diberikan Novo.

“Komitmen ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya kami selama 25 tahun dalam mendukung orang dengan diabetes dan penyakit tidak menular terkait di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah,” ujar Leif dalam keterangannya, Selasa (24/11).