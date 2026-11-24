Novo Gelontorkan USD 200 Juta untuk Perangi Diabetes di Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan kesehatan global Novo Nordisk mengumumkan komitmen pendanaan sebesar USD 200 juta untuk World Diabetes Foundation (WDF) selama 10 tahun, yakni periode 2027–2036.
Pendanaan tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan diabetes di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Selain itu, dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Komitmen itu diumumkan di Bagsværd, Denmark, pada Senin (23/11), dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia.
Diabetes hingga kini masih menjadi salah satu krisis kesehatan global yang diperkirakan berdampak terhadap 589 juta orang dewasa di seluruh dunia.
Sekitar 80 persen orang dewasa berusia 20–79 tahun yang hidup dengan diabetes berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Managing Director World Diabetes Foundation Leif Fenger Jensen mengapresiasi komitmen pendanaan yang diberikan Novo.
“Komitmen ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya kami selama 25 tahun dalam mendukung orang dengan diabetes dan penyakit tidak menular terkait di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah,” ujar Leif dalam keterangannya, Selasa (24/11).
Perangi diabetes, Novo siapkan dana USD 200 juta untuk memerangi diabetes di seluruh dunia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Khasiat Jeruk Nipis Campur Serai, Ampuh Menurunkan Kolesterol
- 3 Manfaat Daun Jambu Biji yang Bikin Kaget
- Hati-Hati, Kebas dan Kesemutan di Kaki Bisa Jadi Tanda Awal Neuropati Diabetik
- Obati Diabetes dengan Mengonsumsi 5 Makanan Kaya Nutrisi Ini
- 7 Khasiat Kopi Campur Madu, Turunkan Risiko Kanker Mulut
- 4 Manfaat Jeruk Nipis Campur Serai yang Bikin Kaget