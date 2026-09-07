Novo Nordisk Indonesia Raih Predikat Best Place to Work Selama 5 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Novo Nordisk Indonesia membangun budaya kerja yang mendorong setiap individu untuk terus berkembang, berkolaborasi, dan berkontribusi melalui pekerjaan yang bermakna, tanpa mengesampingkan pentingnya ruang bagi kehidupan personal.

Komitmen untuk mendukung pertumbuhan profesional sekaligus keseimbangan hidup inilah yang mengantarkan Novo Nordisk Indonesia meraih predikat Best Place to Work selama lima tahun berturut-turut (2021–2025) dari Best Place to Work, sebuah organisasi global yang mengukur dan mengakui perusahaan berdasarkan praktik SDM dan pengalaman karyawan. Novo Nordisk Indonesia juga kembali memperoleh penghargaan sebagai Best Place to Work for Women pada 2025 setelah sebelumnya meraihnya pada 2021.

Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Novo Nordisk Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang terus berkembang seiring perubahan kebutuhan tenaga kerja masa kini.

Pendekatan tersebut makin relevan ketika melihat bagaimana ekspektasi terhadap dunia kerja ikut berubah. Deloitte Global Gen Z & Millennial Survey 2025 menunjukkan bahwa generasi muda kini semakin mempertimbangkan money, meaning, dan well-being dalam membangun karier.

Hampir 9 dari 10 Gen Z dan milenial juga menyebut bahwa pekerjaan yang memiliki purpose menjadi salah satu faktor penting bagi kepuasan kerja dan kesejahteraan mereka.

Hal ini sejalan dengan pendekatan Novo Nordisk Indonesia dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung setiap individu berkembang sekaligus memahami makna dari kontribusinya.

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”Sebagai perusahaan healthcare yang berfokus pada penanganan obesitas dan diabetes, pekerjaan yang dilakukan setiap karyawan Novo Nordisk terhubung dengan misi besar, yaitu membantu jutaan masyarakat Indonesia yang hidup dengan obesitas dan diabetes, sambil berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Seiring kebutuhan pasien yang terus berkembang, kami juga perlu terus belajar dan beradaptasi untuk terus memberikan dampak,” kata People & Organisation Associate Director, Novo Nordisk Indonesia Adhika Widya Sena.

Menjadi Best Place to Work bukan hanya tentang sebuah predikat, tetapi tentang bagaimana karyawan merasakan budaya, kesempatan berkembang, dan dukungan tersebut dalam keseharian mereka.