NOWWA COFFEE Tawarkan Kopi Rendah Kalori
jpnn.com, JAKARTA - Persaingan industri kedai kopi di Indonesia kian ketat. Namun, kondisi ini justru mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan diferensiasi produk.
Salah satunya dilakukan NOWWA COFFEE yang menawarkan konsep kopi rendah kalori sebagai nilai jual utama.
Co-Founder NOWWA COFFEE INDONESIA Wirawan Sentosa menjelaskan strategi tersebut menyasar masyarakat perkotaan yang kini semakin sadar akan pola hidup sehat.
Kopi rendah kalori dinilai menjadi alternatif di tengah dominasi kopi dengan rasa kuat dan kandungan gula tinggi.
“Nilai jual kami adalah kopi rendah kalori yang lebih sehat, terutama untuk masyarakat urban. Ke depan, kami ingin menyediakan kopi sehat untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, dia mengeklaim produknya sebagai salah satu yang pertama di Indonesia, khususnya untuk jenis kopi yang dikombinasikan dengan dua bahan tambahan sehingga lebih ramah bagi kesehatan.
Untuk menarik minat konsumen, NOWWA COFFEE INDONESIA juga aktif menawarkan berbagai program promosi. Salah satunya promo beli satu gratis satu yang dilakukan pada peluncuran produk.
Ke depan, promosi akan diperluas melalui platform digital, seperti kupon di media sosial dan kerja sama dengan marketplace.
NOWWA COFFEE INDONESIA menghadirkan kopi rendah kalori, bidik pasar urban dan komunitas sehat.
