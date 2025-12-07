NPC Indonesia Bersama Chery Antar Langkah 89 Atlet Muda ke Asian Youth Para Games 2025

jpnn.com - Chery Indonesia bersama National Paralympic Committee (NPC) Indonesia resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Youth Para Games (AYPG) 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Ajang olahraga terbesar bagi atlet muda penyandang disabilitas Asia tersebut akan berlangsung pada 7–14 Desember 2025.

Prosesi pelepasan digelar di Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo, dan dipimpin langsung oleh President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo.

Selain itu, terdapat Ketua NPC Indonesia Senny Marbun serta Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto.

Dalam seremoni tersebut, Chery menyiapkan sepuluh unit kendaraan TIGGO Series Chery Super Hybrid (CSH) sebagai transportasi resmi bagi seluruh anggota kontingen menuju bandara.

Sebagai Official Mobility Partner, Chery Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi perjalanan 120 personel kontingen Indonesia yang terdiri dari 89 atlet dan 31 ofisial.

Dukungan ini menjadi wujud nyata kontribusi Chery sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sekaligus menegaskan perannya sebagai merek global yang hadir dekat dengan para atlet muda dalam perjalanan mereka mengejar prestasi.

Zeng Shuo menegaskan bahwa Asian Youth Para Games 2025 merupakan panggung penting yang merepresentasikan keberanian, keteguhan hati, dan kerja keras atlet muda penyandang disabilitas.