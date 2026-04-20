NPK Phonska Plus Jadi Pilihan Utama Konsumen di WOW Brand Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Produk pupuk non-subsidi NPK Phonska Plus milik PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (17/4).

Penghargaan yang dipertahankan NPK Phonska Plus selama empat tahun berturut-turut ini diberikan berdasarkan hasil survei MarkPlus dari 3.000 responden di seluruh Indonesia.

SVP Strategi Pemasaran Pupuk Indonesia Junianto Simaremare menjelaskan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan publik atas kinerja Pupuk Indonesia dalam membangun kekuatan merek yang unggul.

Pencapaian ini turut mempertegas komitmen Pupuk Indonesia dalam menghadirkan produk berkualitas untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.

"Ini membuktikan tingkat kepercayaan pelanggan yang terus terjaga, serta menunjukkan NPK Phonska Plus adalah produk berkualitas, kredibel, sehingga menjadi pupuk yang paling direkomendasikan oleh petani," kata Junianto di Jakarta, Senin (20/4).

NPK Phonska Plus sendiri merupakan pupuk non-subsidi yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dengan formulasi 15-15-15.

Pupuk ini juga dilengkapi dengan kandungan Zinc 2.000 ppm dan Sulfur 9 persen.

Dalam produk ini, Pupuk Indonesia mengedepankan teknologi pemupukan efisien dengan hasil panen yang optimal.