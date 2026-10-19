NRT dan Vape Punya Fungsi Berbeda, Perokok Dewasa Perlu Tahu Risikonya

jpnn.com - Perokok dewasa memiliki beragam pilihan untuk beralih dari rokok, mulai dari terapi pengganti nikotin (NRT) hingga vape.

Praktisi kesehatan dr. Jeffrey Ariesta Putra menjelaskan NRT umumnya digunakan untuk membantu seseorang berhenti merokok dengan mengurangi gejala putus nikotin.

Produk NRT antara lain berupa plester nikotin (patch) dan permen karet. Keduanya tidak melibatkan proses pembakaran tembakau.

Sementara itu, produk tembakau alternatif memiliki pendekatan berbeda dan kerap dibahas dalam konteks pengurangan risiko bagi perokok dewasa yang belum berhasil berhenti sepenuhnya.

“Berhenti merokok tetap menjadi pilihan utama,” kata Jeffrey, dikutip Senin (19/10).

Dia menjelaskan, pembakaran rokok menghasilkan asap yang mengandung berbagai zat berbahaya. Karena itu, beralih dari rokok yang dibakar menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam pendekatan pengurangan risiko.

Baca Juga: Putri Maya Ungkap Penyebab Irjen Purnawirawan Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Meski demikian, produk yang tidak melibatkan pembakaran bukan berarti bebas risiko.

“Lebih rendah paparan tidak berarti tanpa risiko,” ujarnya.