Nuansa Romantis ala Eropa di La Riviera PIK2, Ada Suasana Little Amsterdam untuk Liburan Keluarga

jpnn.com - JAKARTA - Deretan bangunan bergaya Belanda, jembatan mungil di atas kanal, hingga danau yang tenang menyambut pengunjung memasuki kawasan La Riviera PIK2.

Pada masa libur panjang akhir pekan (long weekend) 5–7 September 2025, suasana “Little Amsterdam” di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu menjadi magnet baru bagi keluarga yang ingin merasakan liburan berbeda tanpa harus meninggalkan Jabodetabek.

“La Riviera bikin kami merasa seperti sedang liburan di Eropa, bangunan bergaya Amsterdam, danau yang tenang, lalu banyak pilihan makanan enak. Anak-anak suka foto di jembatan kecil, sementara kami menikmati kopi di salah satu kafe outdoor,” ujar Sinta, warga Jakarta Selatan yang bersama keluarganya mengunjungi kawasan PIK2 pada masa long weekend kemarin.

Menjelang sore, suasana kawasan La Riviera PIK2 makin hidup. Lampu-lampu menyala di sepanjang kanal menciptakan nuansa romantis yang tetap nyaman untuk keluarga.

Banyak pengunjung duduk-duduk di tepi danau sambil menikmati kopi, sedangkan anak-anak sibuk berfoto atau bermain di area terbuka.

La Riviera PIK2 memang memiliki sejumlah spot foto yang memesona. Jembatan kecil, bangku kayu, hingga bunga yang menghiasi kanal terlihat selalu ramai oleh pengunjung yang ingin mengabadikan momen.

Kehadiran La Riviera menambah ragam destinasi di PIK2.

Sebelumnya kawasan mandiri terintegrasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group dan Salim Group itu telah memiliki Aloha PIK2 dengan pantai buatannya, Greenbelt dengan jalur hijaunya, Orange Groves dengan suasana tepi sungai, dan Land’s End dengan panorama matahari terbenam.