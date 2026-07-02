Nugraha Sakanti dari Presiden Disambut Meriah di Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Masyarakat

jpnn.com - Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang dianugerahkan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Polda Riau disambut meriah setibanya di Bumi Lancang Kuning, Kamis (2/7/2026).

Penghargaan tersebut dibawa langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan seusai mengikuti puncak peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Penyambutan dilakukan melalui prosesi kirab dari Jalan Ponegoro menuju Mapolda Riau. Iring-iringan yang membawa tanda kehormatan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang berdiri di sepanjang jalur kirab.

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Dalam kesempatan itu Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa Nugraha Sakanti bukan sekadar penghargaan bagi institusi kepolisian, melainkan simbol keberhasilan kolaborasi antara Polri, masyarakat, dan berbagai pihak yang selama ini mendukung terciptanya keamanan serta ketertiban di Provinsi Riau.

“Penghargaan ini bukan milik Kapolda atau hanya milik Polda Riau. Ini adalah kehormatan bagi seluruh masyarakat Riau yang selama ini memberikan kepercayaan, dukungan, kritik, dan semangat kepada kami untuk terus berbenah,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan dari negara yang diberikan kepada satuan kerja Polri yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, keberhasilan Polda Riau meraih penghargaan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh personel, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers yang aktif menyampaikan berbagai program kepolisian kepada publik.

Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung berbagai program Polda Riau, khususnya edukasi kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).