jpnn.com, JAKARTA - PT Nuon Digital Indonesia (Nuon) terus memperkuat kapabilitas dan fundamental bisnisnya untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di industri digital entertainment Indonesia.

Melalui pengembangan portofolio digital games, digital music, dan digital lifestyle, Nuon berfokus pada perluasan akses pasar, optimalisasi monetisasi, serta penciptaan peluang bisnis baru melalui inovasi teknologi dan kolaborasi strategis.

Direktur Nuon, Chandra Tamrin mengatakan perkembangan industri hiburan digital Indonesia membuka peluang pertumbuhan yang semakin luas, sekaligus menghadirkan kebutuhan baru yang harus dijawab melalui inovasi, kemudahan akses, dan model bisnis yang berkelanjutan.

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"Fokus kami memastikan Nuon terus memiliki bisnis yang relevan, berdaya saing, dan mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada perluasan portofolio, tetapi juga memperkuat kapabilitas dan keterhubungan antarbisnis untuk menjawab kebutuhan pasar sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang,” ujar Chandra.

Nuon terus memperkuat tiga portofolio, yakni digital games, digital music, dan digital lifestyle, melalui pengembangan solusi digital yang menjawab kebutuhan pasar, mulai dari aksesibilitas teknologi dan efisiensi transaksi, optimalisasi distribusi dan monetisasi musik, hingga pengembangan IP lokal.

Pada portofolio digital game, Nuon terus mengembangkan HELD, platform gaming-on-demand yang sebelumnya telah diluncurkan dan mencatat lebih dari 60 ribu pemain hingga saat ini.

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Pengembangan layanan tersebut turut diperkuat melalui kehadiran paket bundling terbaru bersama Telkomsel untuk memperluas akses pengguna terhadap layanan HELD.

Sementara itu, melalui UPOINT.ID, Nuon terus memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai game publisher dan mitra pembayaran untuk mendukung pengembangan layanan serta ekosistem transaksi gaming digital di Indonesia.