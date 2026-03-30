Nuon Dorong Ekosistem Digital Lifestyle, Bidik Potensi Pasar Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Nuon Digital Indonesia (Nuon) salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mempertegas pertumbukhan ekosistem digital lifestyle nasional dalam agenda Nuon Media Update 2026, yang digelar beberapa waktu lalu.

Di tengah proyeksi pertumbuhan industri hiburan digital yang signifikan, Nuon memosisikan diri sebagai platform penghubung antara konten, distribusi, dan monetisasi untuk menangkap potensi nilai ekonomi yang selama ini belum optimal tergarap di dalam negeri.

Laporan e-Conomy SEA 2025 memproyeksikan sektor media online Indonesia mencapai USD 10–12 miliar pada 2026–2027.

Dengan lebih dari 190 juta konsumen digital dan sekitar 175 juta pemain gim aktif, Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di kawasan.

Namun demikian, sebagian monetisasi konten digital masih terkonsentrasi pada platform global, menciptakan value leakage yang membatasi optimalisasi nilai tambah domestik.

CEO Nuon Aris Sudewo menyatakan posisi Nuon berada pada titik krusial rantai nilai digital, yakni di sisi distribusi dan monetisasi.

Kekuatan utama Nuon terletak pada penguasaan simpul distribusi digital. Dengan dukungan infrastruktur konektivitas terbesar di Indonesia, kami berada pada posisi strategis untuk menghubungkan konten, pengguna, dan monetisasi dalam satu ekosistem yang utuh.

"Kami memikul mandat untuk menekan value leakage sekaligus memastikan ekosistem digital nasional tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar digital terbesar, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Aris.