Nuon Hadirkan Beragam Promo dalam Peluncuran PUBG Mobile Flash

jpnn.com, JAKARTA - Nuon Digital Indonesia (Nuon) melalui UPOINT.ID menggandeng blu by BCA Digital, Bank Neo Commerce (BNC), DANA, dan MRT Jakarta untuk menghadirkan beragam promo dalam peluncuran PUBG MOBILE FLASH.

Kolaborasi ini menawarkan potongan harga dan cashback untuk transaksi top up PUBG MOBILE melalui berbagai kanal dan metode pembayaran digital.

Melalui UPOINT.ID yang bisa diakses langsung dari aplikasi PUBG MOBILE, pengguna memperoleh diskon Rp35.000 untuk transaksi top up menggunakan DANA, blu by BCA Digital, atau QRIS.

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Pada transaksi yang sama, tersedia tambahan diskon Rp5.000 melalui DANA atau QRIS BNC, serta cashback Rp5.000 melalui blu by BCA Digital.

Seluruh promo berlaku hingga 2 Desember 2026, sesuai syarat dan ketentuan masing-masing program.

Chandra Tamrin Direktur Nuon menyampaikan kolaborasi lintas industri ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses layanan gaming sekaligus memperkuat keterlibatan komunitas.

“Bagi kami, pengembangan ekosistem gaming tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan, tetapi juga bagaimana menghadirkan pengalaman yang semakin mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan gamer. Melalui kolaborasi bersama blu by BCA Digital, BNC, DANA, dan MRT Jakarta, kami ingin menghubungkan kemudahan akses, kenyamanan bertransaksi, serta keterlibatan komunitas dalam satu pengalaman yang saling melengkapi,” ujar Chandra.

Kolaborasi bersama MRT Jakarta turut menghadirkan diskon 8% untuk top up PUBG MOBILE melalui Ticket Vending Machine (TVM) MRT Jakarta dengan pembayaran QRIS, maupun melalui aplikasi MyMRTJ yang mengarahkan pengguna ke UPOINT.ID untuk menyelesaikan transaksi menggunakan QRIS. Promo ini berlaku hingga 30 November 2026.