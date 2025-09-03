Nur Agis Aulia: Networking jadi Kunci Hadapi Dunia yang Penuh Tantangan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia merupakan salah satu penerima beasiswa Tanoto Foundation, saat menempuh kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurutnya, beasiswa tersebut sangat membantu perkuliahannya hingga tuntas, apalagi bagi dirinya yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja.
“Saya berterima kasih kepada Tanoto Foundation karena membantu dalam proses pembiayaan kuliah dan uang saku, sehingga saya tidak mikir lagi soal biaya dan fokus untuk belajar dan berorganisasi,” ujar Nur Agis Aulia, Selasa (2/9).
Dia mengatakan program-program Tanoto Foundation memberi bekal penting bagi generasi muda, terutama program peningkatan soft skill, seperti kecakapan berkomunikasi, networking, dan leadership.
Para penerima beasiswa (Tanoto Scholars) juga tidak hanya dituntut untuk meraih prestasi akademik, melainkan mengembangkan potensinya di luar perkuliahan, seperti berorganisasi.
Selain itu, berbagai pembekalan soft skill sangat berarti bagi pengembangan Nur Agis, seperti soal networking atau kemampuan berjejaring.
Hal itu juga dipraktikkannya dalam menjaga dan membangun hubungan baik dengan sesama Tanoto Scholars.
“Networking itu kata kunci juga untuk bisa berjuang di dunia yang penuh tantangan. Jadi, kalau memang ingin betul-betul bertumbuh kata kuncinya membangun networking supaya nanti bisa terjalin kolaborasi sehingga pertumbuhan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan networking menjadi kunci untuk maju
