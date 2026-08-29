Nurani Astra Bangun 7 Posko Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di NTT

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk melalui Nurani Astra membangun tujuh posko bantuan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendampingi proses pemulihan pascabencana.

Hingga 26 Agustus 2026, dukungan Nurani Astra telah menjangkau 35.726 penerima manfaat melalui berbagai bentuk bantuan, termasuk 5.605 paket sembako, 2.700 paket selter, serta layanan kesehatan bagi 1.946 pasien di wilayah terdampak.

Nurani Astra telah membuka tujuh lokasi posko di wilayah terdampak dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Ende.

“Astra berupaya hadir bersama masyarakat terdampak melalui Nurani Astra dan kolaborasi Grup Astra. Dukungan yang diberikan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan secara bertahap,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Selain bantuan kebutuhan dasar, Nurani Astra juga memberikan dukungan layanan kesehatan kepada 1.946 pasien di wilayah terdampak sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat pascabencana.

Memasuki fase berikutnya, Nurani Astra akan menyiapkan dukungan layanan kesehatan bagi kelompok rentan di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai Timur. Program tersebut ditujukan bagi ibu hamil, balita, dan lansia, dengan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan, obat dan vitamin, serta makanan bergizi.

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Dalam penyaluran bantuan, Nurani Astra turut melibatkan berbagai perusahaan Grup Astra seperti FIFGROUP, United Tractors, PAMA, KPP, SJR, Agincourt, dan YPA-MDR.

Sebanyak 38 personel relawan Astra turut dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan di berbagai wilayah terdampak.