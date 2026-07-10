Nurdiansyah Alasta Didukung Muzakir Manaf Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Aceh

jpnn.com - Anggota DPR Aceh Nurdiansyah Alasta juga mendapat dukungan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Aceh.

Nama Nurdiansyah masuk dalam bursa kandidat kuat calon ketua DPD Demokrat Aceh setelah mendapat dukungan mayoritas DPC menjelang musyawarah daerah (musda) partai berlambang bintang mercy itu.

Ketua Komisi IV DPRA Nurdiansyah Alasta bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

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Dukungan terhadap Nurdiansyah dari Mualem diberikan dalam bentuk surat yang ditandatangani ketua umum Partai Aceh sekaligus Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) itu.

Dalam surat dukungannya, Mualem menilai Nurdiansyah memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk memimpin Partai Demokrat Aceh ke depan.

Mualem menilai Nurdiansyah memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Aceh.

Selain itu, rekam jejak pengabdian Nurdiansyah kepada masyarakat Aceh dinilai menjadi modal penting dalam memimpin DPD Partai Demokrat di provinsi itu.

"Beliau telah menunjukkan komitmen dan kemampuan yang baik dalam mengawal berbagai program strategis di bidang infrastruktur, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan sektor pembangunan lainnya," kata Mualem dalam surat dukungannya, dilihat Jumat (10/7/2026).