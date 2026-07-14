Nurdiansyah Alasta Siap Maju Pimpin Demokrat Aceh, Targetkan 2 Kursi DPR di 2029

jpnn.com, JAKARTA - Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh sekaligus Ketua Komisi IV DPRA drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes menyatakan niatnya maju sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh pada Musyawarah Daerah pada Agustus 2026 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Nurdiansyah setelah mendapat dukungan dari internal mupun eksternal partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Nurdiansyah lahir dari keluarga besar Partai Demokrat.

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Ayahnya, almarhum H. Jamidin Hamdani merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tenggara periode 2002–2017 sekaligus Anggota DPR Aceh.

"Saya mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPR Aceh di Pemilu 2019 dengan niat melanjutkan perjuangan dan cita-cita orang tua yang begitu cinta kepada Pak SBY dan Partai Demokrat," tulis Nurdiansyah dalam suratnya.

Kantongi Dukungan Internal dan Eksternal

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Nurdiansyah mengeklaim telah mengantongi dukungan luas dari internal partai maupun ekternal.