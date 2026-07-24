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Nurdin Halid Yakin Timnas Indonesia Mengakhiri Kutukan 30 Tahun

Nurdin Halid Yakin Timnas Indonesia Mengakhiri Kutukan 30 Tahun
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Nurdin Halid. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid optimistis Timnas Indonesia bersinar di Piala AFF 2026.

Menurutnya, era baru timnas di bawah komando John Herdman menjadi momentum tepat bagi Indonesia untuk mematahkan kutukan yang sudah bertahan hampir tiga dekade.

Target Timnas Indonesia pada edisi kali ini tidak boleh lagi sekadar lulus dari fase grup atau menjadi finalis. 

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Ia menegaskan Timnas Indonesia harus membidik gelar juara, mengingat Indonesia belum pernah mengangkat trofi Piala AFF sejak turnamen itu pertama kali digelar pada 1996.

"Harus juara, jadi, harus target juara dan memang Indonesia belum pernah juara," kata Nurdin Halid.

Keyakinan tersebut muncul karena hadirnya John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. 

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Nurdin menilai pengalaman dan kualitas pelatih asal Kanada itu menjadi modal besar untuk membawa Skuad Garuda mengakhiri puasa gelar yang selama ini selalu menjadi pekerjaan rumah sepak bola Indonesia.

"Dengan pelatih yang baru ini saya punya keyakinan kuat bahwa Indonesia bisa menjadi juara AFF," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Mantan Ketum PSSI Nurdin Halid yakin Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2026. Kok bisa yakin, Pak?

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