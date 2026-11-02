Nurfajri Budi Nugroho Terpilih Jadi Ketua Umum Pemuda ICMI Periode 2026–2031

jpnn.com, BOGOR - Nurfajri Budi Nugroho, SE., MSM, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) masa bakti 2026–2031 dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang digelar di kompleks BRIN, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (1/11/2026).

Fajri menggantikan Dr. Ismail Rumadan yang memimpin organisasi tersebut sepanjang periode 2021–2026. Munas VIII juga menetapkan Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM., sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hendri Sabeth sebagai Bendahara Umum.

Mengusung tema “Pemuda ICMI Mempertegas Komitmen Kecendekiawanan dan Mengawal Tujuan Bernegara”, forum nasional tersebut menjadi momentum regenerasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi organisasi cendekiawan muda Muslim yang memiliki jaringan kepengurusan di 32 provinsi dan 80 kabupaten/kota, serta sejumlah kepengurusan di negara-negara Eropa.

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Dalam kepemimpinannya, Fajri menekankan pentingnya mengembalikan kecendekiawanan sebagai kekuatan intelektual dan moral yang tidak berhenti pada diskusi, forum akademik, maupun aktivitas seremonial, tetapi mampu menghadirkan pemikiran, kritik konstruktif, dan solusi atas persoalan-persoalan bangsa.

Fajri mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi cendekiawan tidak cukup diukur dari besarnya struktur, banyaknya kegiatan, ataupun kedekatannya dengan pusat-pusat kekuasaan. Gagasan tersebut, menurutnya, juga harus menjadi landasan arah perjuangan Pemuda ICMI ke depan.

“Ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa besar kecendekiawanan Pemuda ICMI mampu memberi arah, menghadirkan solusi, sekaligus menjalankan fungsi korektif ketika bangsa menghadapi berbagai persoalan strategis.”

Peran korektif, menurut Fajri, tidak berarti menempatkan Pemuda ICMI sebagai organisasi oposisi politik. Loyalitas utama cendekiawan muda adalah kepada kebenaran, ilmu pengetahuan, keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan publik.

Hasil Munas merekomendasikan organisasi ke depannya terlibat aktif mengembangkan kajian dan evaluasi kebijakan publik berbasis bukti ilmiah (evidence-informed policy review), terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, ekonomi, pangan, energi, kesehatan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.