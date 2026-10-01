Nurisa Dian Ashrifah Meraih Emas Panahan Asian Games 2026

jpnn.com - AICHI - Pemanah Indonesia Nurisa Dian Ashrifah meraih medali emas nomor compound individu putri Asian Games 2026.

Cewek berhijab berusia 20 tahun itu menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Amaya Amparo Cojuangco (Filipina) 139-137 pada final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Sq, Aichi, Kamis (1/10) pagi WIB.

Sebelum lulus ke final, Nurisa dan Amaya sama-sama menyingkirkan pemanah-pemanah favorit dari Korea dan India.

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Saat final, persaingan Nurisa vs Amaya sangat ketat dan diwarnai angin kencang.

Beberapa kali Nurisa, juga Amaya, gagal sempurna (10).

Pada end (rambahan) ke-1 imbang 28-28, end ke-2 Nurisa unggul 27-26, end ke-3 sama kuat 29-29, end ke-4 Nurisa kalah, tetapi pada end ke-5 unggul 29-27.

Nurisa pun memberikan medali emas ke-5 buat Indonesia di Asian Games 2026.

Sebelumnya emas Indonesia bersumber dari beregu putra bulu tangkis, lifter Rahmat Erwin, ganda putra bulu tangkis Leo Carnando/Daniel Marthin, dan atlet panjat tebing Desak Rita. (jpnn/ag2026)



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