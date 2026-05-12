Nurtura Perkenalkan Skin Biohacking Protocol untuk Kualitas Kulit Level Sel

jpnn.com, JAKARTA - Industri aesthetic medicine di Indonesia resmi memasuki era baru melalui pengenalan konsep kecantikan regeneratif yang berfokus pada kesehatan jangka panjang.

Nurtura, klinik aesthetic Jakarta pertama di Indonesia yang mengadopsi prinsip longevity science, meluncurkan Skin Biohacking Protocol, sebuah pendekatan medis revolusioner yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan segmen premium dan eksekutif urban Jakarta yang mencari perawatan kulit premium, skin treatment exclusive, serta perawatan kesehatan kulit premium berbasis sains.

Berbeda dengan perawatan kulit anti aging konvensional yang mengejar hasil instan namun bersifat superfisial, Skin Biohacking Protocol bekerja pada level fungsi biologis kulit.

Protokol ini menggabungkan perawatan kecantikan teknologi canggih dengan cellular skin optimization untuk memperkuat arsitektur kulit dan mendukung regenerasi alami dari dalam.

Konsep ini awalnya dikembangkan di Monte Carlo, pusat inovasi luxury aesthetic dunia, sebelum akhirnya disempurnakan melalui riset klinis di Jakarta oleh tim dokter spesialis longevity dan pakar biohacking Nurtura.

“Dunia aesthetic medicine saat ini sedang bertransformasi menuju regenerative beauty. Pasien dari kalangan premium kini memahami bahwa kulit yang sehat tidak cukup hanya terlihat glowing di permukaan, tetapi harus memiliki kualitas biologis yang kuat dan resilien,” ujar Dr. Yusri Dinuth, ABAARM, praktisi Biohacking Nurtura.

“Melalui protokol ini, kami melakukan investasi terhadap healthy aging dengan mengintegrasikan peptide technology, exosome therapy, hingga NAD+,” katanya.

Skin Biohacking Protocol mengintegrasikan empat pilar teknologi unggulan yang bekerja secara sinergis untuk mengoptimalkan regenerasi dan kualitas kulit dari level sel, meliputi Exosome Therapy & Peptide Skin Booster untuk mempercepat komunikasi dan regenerasi sel kulit, NAD+ Infusion yang membantu mendukung perbaikan DNA serta meningkatkan energi seluler, Oxygen Enzymatic Resurfacing untuk mengoptimalkan hidrasi dan elastisitas kulit, serta Celluma Light Therapy yang berfungsi merangsang pemulihan kulit, mengurangi peradangan secara progresif demi menciptakan kulit yang lebih sehat, kuat, dan bercahaya jangka panjang.