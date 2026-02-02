Nurul Akmal jadi PPPK Paruh Waktu Viral, Suswantoro: Coba Tanya di Sana
jpnn.com - JAKARTA – Dalam beberapa hari belakangan ini, publik menyoroti atlet angkat besi Olimpiade (Olympian) Nurul Akmal yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Publik menyayangkan mengapa Nurul yang punya prestasi di level internasional “hanya” berstatus PPPK Paruh Waktu.
Diketahui, PPPK Paruh Waktu merupakan jenis ASN baru yang bersifat sementara, sebelum nantinya diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes lagi.
Menanggapi ramainya publik membicarakan status Nurul Akmal, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) angkat bicara.
"Kami sedang komunikasikan dengan KemenPAN-RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), karena formasinya masih digodok di sana (KemenPAN-RB)," kata Sekretaris Jenderal Kemenpora Gunawan Suswantoro kepada awak media di Jakarta, Senin (2/2).
Status Nurul itu menjadi perbincangan publik di media sosial setelah dia mengunggah fotonya mengenakan seragam Korpri dengan keterangan tulisan bahwa dia bersyukur meski hanya berstatus PPPK Paruh Waktu yang ditambahkan dengan emotikon sedih melalui akun Instagram @nurulakmal_12.
Gunawan Suswantoro yang telah mengetahui hal itu mengatakan bahwa pihaknya tengah berkomunikasi dengan KemenPAN-RB sebagai kementerian yang menangani aparatur negara.
Suswantoro pun meminta awak media agar menanyakan perihal status Nurul tersebut ke kementerian terkait.
Publik membicarakan Nurul Akmal yang punya prestasi di level internasional diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 16 Organisasi PPPK Resmi Ajukan 5 Tuntutan, Alih Status PNS & Nasib Paruh Waktu Prioritas
- Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pemerintah Mencari Jalan Terbaik bagi Guru PPPK Paruh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu, PGRI Bakal Mendesak Pemerintah Bentuk Badan Guru Nasional
- Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer
- Waduh, PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu Turun ke Jalan
- Surat Aliansi R2 R3 ke DPR Sudah Masuk, PPPK Paruh Waktu Tunggu Kabar Baik dari Parlemen