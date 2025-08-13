menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Nurwayah Apresiasi Program SAF Pertamina dari Minyak Jelantah, Buka Peluang UMKM

Nurwayah Apresiasi Program SAF Pertamina dari Minyak Jelantah, Buka Peluang UMKM

Nurwayah Apresiasi Program SAF Pertamina dari Minyak Jelantah, Buka Peluang UMKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah memberikan apresiasi atas inisiatif Pertamina Patra Niaga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan minyak jelantah. Program ini dinilai sebagai langkah strategis transisi energi bersih sekaligus peluang ekonomi bagi UMKM.

"Langkah ini membuktikan limbah rumah tangga bisa diubah menjadi energi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Nurwayah saat dihubungi media, Rabu (13/8).

Hingga Juli 2025, Pertamina telah mengumpulkan 86.000 liter minyak jelantah dari 2.443 warga di 10 titik pengumpulan, termasuk SPBU COCO MT Haryono, Kalimalang, BSD City, dan Sport Centre Plaju.

Baca Juga:

Nurwayah mendorong perluasan program dengan menambah titik pengumpulan dari 10 menjadi 35 lokasi. "Fasilitasnya harus ramah pengguna dan mudah diakses agar masyarakat terdorong berpartisipasi," tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi ekonomi bagi UMKM. "Pengumpulan minyak jelantah dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi usaha kecil," tambah Nurwayah.

Untuk keberlanjutan program, legislator ini menekankan pentingnya insentif. "Diperlukan regulasi insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menjaga pasokan minyak jelantah," pungkasnya.

Baca Juga:

Program SAF Pertamina ini merupakan bagian dari komitmen transisi energi hijau dengan memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus memberdayakan masyarakat. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Pertamina dan UI Berkolaborasi, Luncurkan AI Talent Hub Indonesia

Nurwayah mendorong perluasan program dengan menambah titik pengumpulan dari 10 menjadi 35 lokasi.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI